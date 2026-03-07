Mary Beth's Forecast: Threat of Strong T-Storms on Saturday

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Warm and windy Saturday with highs in the 60s to near 70 with hit or miss showers and storms developing. Some of the storms will be strong to severe with damaging winds.

Turning cooler on Sunday with partly sunny skies and highs near 50.

SATURDAY

MORNING: Showers, near 60.

AFTERNOON: T-showers, upper 60s.

SUNDAY

MORNING: Mostly cloudy, upper 30s.

AFTERNOON: Partly sunny, mid 40s.

MONDAY

MORNING: Partly cloudy, near 40.

AFTERNOON: Mostly sunny, low 60s.

TUESDAY

MORNING: Mostly cloudy, mid 40s.

AFTERNOON: Late showers, near 60.