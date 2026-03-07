Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Mary Beth's Forecast: Threat of Strong T-Storms on Saturday

Hit or miss storms may approach severe limits with damaging wind gusts
BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Warm and windy Saturday with highs in the 60s to near 70 with hit or miss showers and storms developing. Some of the storms will be strong to severe with damaging winds.

Turning cooler on Sunday with partly sunny skies and highs near 50.

SATURDAY
MORNING: Showers, near 60.
AFTERNOON: T-showers, upper 60s.

SUNDAY
MORNING: Mostly cloudy, upper 30s.
AFTERNOON: Partly sunny, mid 40s.

MONDAY
MORNING: Partly cloudy, near 40.
AFTERNOON: Mostly sunny, low 60s.

TUESDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Late showers, near 60.

