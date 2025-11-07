Josh's Forecast: Windswept waves of wetness by this afternoon

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — An area of low pressure will bring another round of strong winds and rain to the area on Friday. Quiet weather on Saturday before another system brings rain and snow to the area on Sunday.
The coldest air of the season will be across Western New York on Monday bringing lake snow to the region.
FRIDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Rain and wind, mid 50s.
SATURDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 30s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 40s.
SUNDAY
MORNING: Areas of rain, upper 30s
AFTERNOON: Rain, 40
