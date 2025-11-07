Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Weather

Actions

Josh's Forecast: Windswept waves of wetness by this afternoon

At least temperatures will be well into the 50s for the day with the showers fading later in the day
buffalo weather forecast
7 Weather 5am update, Thursday, November 7, 2025
Posted

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — An area of low pressure will bring another round of strong winds and rain to the area on Friday. Quiet weather on Saturday before another system brings rain and snow to the area on Sunday.

The coldest air of the season will be across Western New York on Monday bringing lake snow to the region.

FRIDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Rain and wind, mid 50s.

SATURDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 30s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 40s.

SUNDAY
MORNING: Areas of rain, upper 30s
AFTERNOON: Rain, 40

DAY
MORNING:
AFTERNOON:

DAY
MORNING:
AFTERNOON:

DAY
MORNING:
AFTERNOON:

DAY
MORNING:
AFTERNOON:

Copyright 2025 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.
Storm Shield: Get severe weather alerts for your iOS and Android device

Mobile and Streaming Apps

Get severe weather alerts with Storm Shield App