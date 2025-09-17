Aaron's Wednesday Forecast: Partly sunny and mild with highs in the upper 70s

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Clouds will increase today with highs in the upper 70s.
Clouds will increase from east to west across the area today. Skies will clear out on Thursday with mostly sunny skies. A cold front will move through Western New York early Friday. Temperatures on Friday will be much cooler.
WEDNESDAY
MORNING: Mainly clear, mid 50s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, upper 70s.
THURSDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 50s.
AFTERNOON: Mostly sunny, near 80.
FRIDAY
MORNING: Mostly cloudy, upper 50s.
AFTERNOON: Partly sunny, upper 60s.
SATURDAY
MORNING: Mainly clear, upper 40s.
AFTERNOON: Mostly sunny, low 70s.
SUNDAY
MORNING: Partly cloudy, low 50s.
AFTERNOON: Mostly sunny, near 80.