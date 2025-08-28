Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Aaron's Thursday Forecast: Rain showers likely this afternoon across WNY

Much cooler on Friday
BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Wet weather returns for your Thursday.

Lake effect rain showers possible this morning. A cold front will move through Western New York this afternoon bringing more rain to the area.

It will be much cooler on Friday with highs in the low 60s.

Highs in the upper 60s on Saturday with 70s returning on Sunday.

THURSDAY
MORNING: Lake effect rain showers, mid 50s.
AFTERNOON: Rain likely, upper 60s.

FRIDAY
MORNING: Mostly cloudy, upper 40s.
AFTERNOON: Partly sunny, low 60s.

SATURDAY
MORNING: Mainly clear, upper 40s.
AFTERNOON: Mostly sunny, upper 60s.

SUNDAY
MORNING: Mainly clear, near 50.
AFTERNOON: Mostly sunny, low 70s.

MONDAY
MORNING: Partly cloudy, near 50.
AFTERNOON: Mostly sunny, upper 70s.

