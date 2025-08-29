Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Aaron's Friday Forecast: Feeling like fall today with highs in the low 60s

Temperatures warm up this weekend
Buffalo Friday Weather
7 Weather 5am Update, Friday, August 29
Posted

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Feeling like fall for your Friday.

Clouds this morning with a few sprinkles to start your day. Clouds will decrease this afternoon and it will be cool with highs in the low to mid 60s.

It will be sunny and dry this weekend with highs in the upper 60s on Saturday and low 70s on Sunday.

FRIDAY
MORNING: Mostly cloudy, low 50s.
AFTERNOON: Partly sunny, low 60s.

SATURDAY
MORNING: Mainly clear, upper 40s.
AFTERNOON: Partly sunny, upper 60s.

SUNDAY
MORNING: Mainly clear, upper 40s.
AFTERNOON: Mostly sunny, low 70s.

MONDAY
MORNING: Partly cloudy, low 50s.
AFTERNOON: Mostly sunny, upper 70s.

TUESDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 50s.
AFTERNOON: Mostly sunny, upper 70s.

