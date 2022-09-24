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Week 4: Highlights and scores from WNY's high school football

Posted at 11:45 PM, Sep 23, 2022
and last updated 2022-09-23 23:45:21-04

BUFFALO, NY. (WKBW) — THURSDAY

Lancaster: 41
Hutch-Tech: 0

McKinley: 66
North Tonawanda: 22

CSP: 42
Catt/L. Valley: 0

FRIDAY

Wilson: 34
Gowanda/Pine Valley: 0

Southwestern: 41
Silver Creek/Forestville: 0

Cleveland Hill: 14
Akron: 8

Medina: 55
Tonawanda: 0

South Park: 20
Grand Island: 0

West Seneca West: 27
Medina: 0

Albion: 22
Pioneer: 16

Cheektowaga: 36
East Aurora/Holland: 22

St. Francis: 28
Cathedral Prep: 26

Amherst Central: 36
Kenmore East: 34

Jamestown: 35
Williamsville North: 34

Salamanca: 40
Fredonia: 30

Franklinville/Ellicottville: 16
Portville: 8

Lackawanna: 12
Depew: 6

Maryvale: 45
Dunkirk: 6

Union/Allegheny-Clarion Valley: 37
Kane: 19

Iroquois: 62
Lewiston Porter: 0

Eden/North Collins: 31
JFK: 8

Roy-Hart/Barker/Lyndonville: 28
Newfane: 26

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Buffalo Strong: A Community United