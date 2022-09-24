Week 4: Highlights and scores from WNY's high school football

BUFFALO, NY. (WKBW) — THURSDAY
Lancaster: 41
Hutch-Tech: 0
McKinley: 66
North Tonawanda: 22
CSP: 42
Catt/L. Valley: 0
FRIDAY
Wilson: 34
Gowanda/Pine Valley: 0
Southwestern: 41
Silver Creek/Forestville: 0
Cleveland Hill: 14
Akron: 8
Medina: 55
Tonawanda: 0
South Park: 20
Grand Island: 0
West Seneca West: 27
Medina: 0
Albion: 22
Pioneer: 16
Cheektowaga: 36
East Aurora/Holland: 22
St. Francis: 28
Cathedral Prep: 26
Amherst Central: 36
Kenmore East: 34
Jamestown: 35
Williamsville North: 34
Salamanca: 40
Fredonia: 30
Franklinville/Ellicottville: 16
Portville: 8
Lackawanna: 12
Depew: 6
Maryvale: 45
Dunkirk: 6
Union/Allegheny-Clarion Valley: 37
Kane: 19
Iroquois: 62
Lewiston Porter: 0
Eden/North Collins: 31
JFK: 8
Roy-Hart/Barker/Lyndonville: 28
Newfane: 26