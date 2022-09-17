Week 3: Highlights and scores from WNY's high school football

BUFFALO, NY. (WKBW) — Week 2 High School Football Scores (as reported)
THURSDAY
Maryvale: 38
Burgard/Perf. Arts: 0
Southwestern: 48
Chautauqua Lake/Westfield/Brocton: 0
South Park: 56
Kenmore East: 24
Williamsville South: 40
Amherst: 36
FRIDAY
Randolph: 28
Franklinville/Ellicottville: 12
Portville: 13
Wilson: 0
Medina: 39
Cleveland Hill:12
Iroquois: 56
Grand Island: 0
Clarence: 21
Niagara-Wheatfield: 15
Salamanca: 28
Allegany/Limestone: 6
East Aurora/Holland: 20
Dunkirk: 13
McKinley: 42
Kenmore West: 27
CSP: 31
Gowanda/Pine Valley: 6
Pioneer: 28
West Seneca East: 0
West Seneca West: 33
Hamburg: 22
Cheektowaga: 30
Falconer/Cass/Maple Grove: 14
Lewiston-Porter: 21
Lake Shore: 14
Depew: 42
Alden: 0
Albion: 38
Olean: 21
Fredonia: 21
Tonawanda: 6
Jamestown: 55
Lockport: 34
Williamsville East: 47
North Tonawanda: 14