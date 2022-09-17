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Week 3: Highlights and scores from WNY's high school football

Posted at 11:50 PM, Sep 16, 2022
and last updated 2022-09-16 23:50:26-04

BUFFALO, NY. (WKBW) — Week 2 High School Football Scores (as reported)

THURSDAY
Maryvale: 38
Burgard/Perf. Arts: 0

Southwestern: 48
Chautauqua Lake/Westfield/Brocton: 0

South Park: 56
Kenmore East: 24

Williamsville South: 40
Amherst: 36

FRIDAY
Randolph: 28
Franklinville/Ellicottville: 12

Portville: 13
Wilson: 0

Medina: 39
Cleveland Hill:12

Iroquois: 56
Grand Island: 0

Clarence: 21
Niagara-Wheatfield: 15

Salamanca: 28
Allegany/Limestone: 6

East Aurora/Holland: 20
Dunkirk: 13

McKinley: 42
Kenmore West: 27

CSP: 31
Gowanda/Pine Valley: 6

Pioneer: 28
West Seneca East: 0

West Seneca West: 33
Hamburg: 22

Cheektowaga: 30
Falconer/Cass/Maple Grove: 14

Lewiston-Porter: 21
Lake Shore: 14

Depew: 42
Alden: 0

Albion: 38
Olean: 21

Fredonia: 21
Tonawanda: 6

Jamestown: 55
Lockport: 34

Williamsville East: 47
North Tonawanda: 14

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Buffalo Strong: A Community United