Week 3: Highlights and scores from WNY's high school football

Posted at 11:50 PM, Sep 16, 2022

BUFFALO, NY. (WKBW) — Week 2 High School Football Scores (as reported) THURSDAY

Maryvale: 38

Burgard/Perf. Arts: 0 Southwestern: 48

Chautauqua Lake/Westfield/Brocton: 0 South Park: 56

Kenmore East: 24 Williamsville South: 40

Amherst: 36 FRIDAY

Randolph: 28

Franklinville/Ellicottville: 12 Portville: 13

Wilson: 0 Medina: 39

Cleveland Hill:12 Iroquois: 56

Grand Island: 0 Clarence: 21

Niagara-Wheatfield: 15 Salamanca: 28

Allegany/Limestone: 6 East Aurora/Holland: 20

Dunkirk: 13 McKinley: 42

Kenmore West: 27 CSP: 31

Gowanda/Pine Valley: 6 Pioneer: 28

West Seneca East: 0 West Seneca West: 33

Hamburg: 22 Cheektowaga: 30

Falconer/Cass/Maple Grove: 14 Lewiston-Porter: 21

Lake Shore: 14 Depew: 42

Alden: 0 Albion: 38

Olean: 21 Fredonia: 21

Tonawanda: 6 Jamestown: 55

Lockport: 34 Williamsville East: 47

North Tonawanda: 14

