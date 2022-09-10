Week 2: Highlights and scores from WNY's high school football

BUFFALO, NY. (WKBW) — Week 2 High School Football Scores (as reported)
THURSDAY
McKinley: 24
Hutch-tech: 6
Portville: 55
Frewsburg: 8
FRIDAY
Olean: 12
Dunkirk: 7
Gowanda/Pine Valley: 42
Catt/L. Valley: 0
Akron: 34
Tonawanda: 24
Pioneer: 63
Burgard/Perf. Arts: 6
Falconer/Cass/Maple Grove: 55
East Aurora/Holland: 14
Franklinville/Ellicotville: 36
Wilson: 16
Medina: 48
Roy-Hart/Barker/Lyndonville: 6
Starpoint: 40
Kenmore East: 14
South Park: 44
Amherst: 0
Bennett: 36
Clarence: 7
Orchard Park: 47
Jamestown: 35
Williamsville East: 27
Hamburg: 8
Iroquois: 54
Lake Shore: 20
Canisius: 14
Aquinas Institute: 13
Sweet Home: 49
North Tonawanda: 15
Williamsville North: 41
Frontier: 13
Southwestern: 24
Depew: 8
Fredonia: 28
Alleg/Limestone: 6
Wesr Seneca East: 41
Grand Island: 7