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Week 2: Highlights and scores from WNY's high school football

Posted at 11:41 PM, Sep 09, 2022
and last updated 2022-09-09 23:41:20-04

BUFFALO, NY. (WKBW) — Week 2 High School Football Scores (as reported)

THURSDAY
McKinley: 24
Hutch-tech: 6

Portville: 55
Frewsburg: 8

FRIDAY
Olean: 12
Dunkirk: 7

Gowanda/Pine Valley: 42
Catt/L. Valley: 0

Akron: 34
Tonawanda: 24

Pioneer: 63
Burgard/Perf. Arts: 6

Falconer/Cass/Maple Grove: 55
East Aurora/Holland: 14

Franklinville/Ellicotville: 36
Wilson: 16

Medina: 48
Roy-Hart/Barker/Lyndonville: 6

Starpoint: 40
Kenmore East: 14

South Park: 44
Amherst: 0

Bennett: 36
Clarence: 7

Orchard Park: 47
Jamestown: 35

Williamsville East: 27
Hamburg: 8

Iroquois: 54
Lake Shore: 20

Canisius: 14
Aquinas Institute: 13

Sweet Home: 49
North Tonawanda: 15

Williamsville North: 41
Frontier: 13

Southwestern: 24
Depew: 8

Fredonia: 28
Alleg/Limestone: 6

Wesr Seneca East: 41
Grand Island: 7

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Buffalo Strong: A Community United