WNY High School Football Playoffs: Sectionals Round 1

THURSDAY
Maryvale: 50
Burgard/Perf. Arts: 8
Allegany/Limestone: 44
Alden: 13
Akron: 42
Roy-Hart/Barker/Lyndonville: 12
Amherst: 44
Frontier: 27
Lewiston Porter: 21
East Aurora/Holland: 13
Lake Shore: 27
Cheektowaga: 10
FRIDAY
Iroquois: 52
Olean: 7
Pioneer:7
Albion: 6
Medina: 48
Eden/North Collins: 7
Salamanca: 51
Cleveland Hill: 20
Franklinville/Ellicottville: 35
Gowanda/Pine Valley
Portville: 49
Frewsburg: 14
Williamsville North: 20
WNY Maritime/Health Sciences: 12
Jamestown: 33
West Seneca West: 15
Kenmore West: 15
McKinley: 12
Kenmore east: 48
Dunkirk: 13
West Seneca East: 36
Falconer Cass/Maple Grove: 35
Grand Island: 44
North Tonawanda: 8
Clarence: 41
South Park: 18
Cathedral Prep: 40
Canisius: 6
Fredonia: 43
Depew: 22