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WNY High School Football Playoffs: Sectionals Round 1

Posted at 11:42 PM, Oct 28, 2022
and last updated 2022-10-28 23:42:59-04

THURSDAY
Maryvale: 50
Burgard/Perf. Arts: 8

Allegany/Limestone: 44
Alden: 13

Akron: 42
Roy-Hart/Barker/Lyndonville: 12

Amherst: 44
Frontier: 27

Lewiston Porter: 21
East Aurora/Holland: 13

Lake Shore: 27
Cheektowaga: 10

FRIDAY
Iroquois: 52
Olean: 7

Pioneer:7
Albion: 6

Medina: 48
Eden/North Collins: 7

Salamanca: 51
Cleveland Hill: 20

Franklinville/Ellicottville: 35
Gowanda/Pine Valley

Portville: 49
Frewsburg: 14

Williamsville North: 20
WNY Maritime/Health Sciences: 12

Jamestown: 33
West Seneca West: 15

Kenmore West: 15
McKinley: 12

Kenmore east: 48
Dunkirk: 13

West Seneca East: 36
Falconer Cass/Maple Grove: 35

Grand Island: 44
North Tonawanda: 8

Clarence: 41
South Park: 18

Cathedral Prep: 40
Canisius: 6

Fredonia: 43
Depew: 22

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