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Week 8: Highlights and scores from WNY's high school football

Posted at 11:42 PM, Oct 21, 2022
and last updated 2022-10-21 23:42:59-04

BUFFALO, NY. (WKBW) — THURSDAY

Frewsburg: 27
Gowanda/Pine Valley: 20

Akron: 29
Roy-Hart/Barker/Lyndonville: 2

Pioneer: 49
Lewiston-Porter: 0

McKinley: 38
Williamsville East: 14

FRIDAY

Sweet Home: 22
Amherst: 20

Burgard/Perf. Arts: 32
Lake Shore: 13

Allegany/Limestone: 30
Olean: 21

Lackawanna: 44
Springville: 14

Salamanca: 40
Silver Creek/Forestville: 0

Franklinville/Ellicottville: 62
Catt/L. Valley: 34

Frontier: 29
Hamburg: 28

West Seneca West: 27
West Seneca East: 21

Randolph: 39
Portville: 0

Salamanca: 40
Silver Creek/Forestville: 0

Iroquois: 69
East Aurora/Holland: 0

Jamestown: 55
Clarence: 14

Williamsville North: 56
Niagara Wheatfield: 21

Albion: 26
Medina: 20

Orchard Park: 27
Niagara Falls: 7

North Tonawanda: 30
Tonawanda: 20

Maryvale: 44
Cheektowaga: 12

South Park: 20
WNY Maritime/Health Sciences: 6

Fredonia: 47
Dunkirk: 20

Eden/North Collins: 34
Alden: 26

Attica: 30
Haverling: 0

Pavillion: 36
South Seneca: 3

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