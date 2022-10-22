Week 8: Highlights and scores from WNY's high school football

BUFFALO, NY. (WKBW) — THURSDAY
Frewsburg: 27
Gowanda/Pine Valley: 20
Akron: 29
Roy-Hart/Barker/Lyndonville: 2
Pioneer: 49
Lewiston-Porter: 0
McKinley: 38
Williamsville East: 14
FRIDAY
Sweet Home: 22
Amherst: 20
Burgard/Perf. Arts: 32
Lake Shore: 13
Allegany/Limestone: 30
Olean: 21
Lackawanna: 44
Springville: 14
Salamanca: 40
Silver Creek/Forestville: 0
Franklinville/Ellicottville: 62
Catt/L. Valley: 34
Frontier: 29
Hamburg: 28
West Seneca West: 27
West Seneca East: 21
Randolph: 39
Portville: 0
Salamanca: 40
Silver Creek/Forestville: 0
Iroquois: 69
East Aurora/Holland: 0
Jamestown: 55
Clarence: 14
Williamsville North: 56
Niagara Wheatfield: 21
Albion: 26
Medina: 20
Orchard Park: 27
Niagara Falls: 7
North Tonawanda: 30
Tonawanda: 20
Maryvale: 44
Cheektowaga: 12
South Park: 20
WNY Maritime/Health Sciences: 6
Fredonia: 47
Dunkirk: 20
Eden/North Collins: 34
Alden: 26
Attica: 30
Haverling: 0
Pavillion: 36
South Seneca: 3