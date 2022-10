Week 7: Highlights and scores from WNY's high school football

Posted at 11:56 PM, Oct 14, 2022

BUFFALO, NY. (WKBW) —

THURSDAY Grand Island: 19

Star Point: 14 Albion: 50

East Aurora/Holland: 8 Medina: 38

Akron: 14 Alden: 41

Springville: 8 Cheektowaga: 42

Dunkirk: 21 FRIDAY Salamanca: 48

Eden/North Collins: 15 Pioneer: 44

Lake Shore: 0 Wilson: 27

Frewsburg: 7 Randolph: 35

Catt/L. Valley: 8 Portville: 42

Gowanda/Pine Valley: 14 Lancaster: 30

Orchard Park: 14 Jamestown: 57

Niagara Wheatfield: 26 Hamburg: 22

McKinley: 14 Amherst: 36

Burgard/Perf. Arts: 14 Falconer/Cass/Maple Grove: 42

Silver Creek/Forestville: 7 South Park: 32

Williamsville South: 27 Port Allegany: 8

Redbank Valley: 7 Southwestern: 19

Allegany-Limestone: 6 Roy-Hart/Barker/Lyndonville: 23

Lewiston-Porter: 7 West Seneca West: 14

Sweet Home: 6 Fredonia: 38

CLWB (CO-OP): 8 Lancaster: 30

Orchard Park: 14 Batavia: 35

Honeoye Falls-Lima: 20 Iroquois: 32

West Seneca East: 8 Maryvale: 35

Olean: 19

