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Mary Beth's Sunday Forecast: Partly to mostly sunny, and fall-like

There's a slim chance of an isolated shower in the early afternoon as a warm front passes by.
10_4 AM Weather
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BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Sunshine will mix in with few clouds Sunday. There's a slim chance of an isolate afternoon sprinkle as a warm front passes by. Otherwise, pleasant and fall-like with highs in the mid to upper 60s.

SUNDAY
MORNING: Mainly clear, near 50.
AFTERNOON: Partly sunny, stray sprinkle. upper 60s.

MONDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Partly sunny, cooler, upper 50s.

TUESDAY
MORNING: Mainly clear, upper 30s.
AFTERNOON: Mostly sunny, upper 50s.

WEDNESDAY
MORNING: Mainly clear, upper 60s
AFTERNOON: Partly Sunny, near 70.

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