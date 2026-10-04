Mary Beth's Sunday Forecast: Partly to mostly sunny, and fall-like

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Sunshine will mix in with few clouds Sunday. There's a slim chance of an isolate afternoon sprinkle as a warm front passes by. Otherwise, pleasant and fall-like with highs in the mid to upper 60s.

SUNDAY

MORNING: Mainly clear, near 50.

AFTERNOON: Partly sunny, stray sprinkle. upper 60s.

MONDAY

MORNING: Partly cloudy, mid 40s.

AFTERNOON: Partly sunny, cooler, upper 50s.

TUESDAY

MORNING: Mainly clear, upper 30s.

AFTERNOON: Mostly sunny, upper 50s.

WEDNESDAY

MORNING: Mainly clear, upper 60s

AFTERNOON: Partly Sunny, near 70.

