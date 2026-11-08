Mary Beth's Sunday Forecast: Damp, Brisk and Chilly tonight

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — An upper level low pressure system will stick around into early Monday with damp, brisk and chilly conditions. Expected a few lake enhanced showers with brisk west winds gusting to 30mph tonight. Staying cloudy into Monday with morning showers and more dry time later in the afternoon. Sunshine returns Tuesday with milder highs near 60. Partly sunny for Veterans Day on Wednesday with top temps in the mid 50s.

SUNDAY

EVENING: Damp, Brisk winds, near 40

MONDAY

MORNING: Spot Showers, near 40

AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 50s.

TUESDAY

MORNING: Partly cloudy, mid 40s.

AFTERNOON: Partly sunny, upper 50s.

WEDNESDAY (Veteran's Day)

MORNING: Partly cloudy, mid 40s.

AFTERNOON: Partly sunny, mid 50s.