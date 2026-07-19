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Mary Beth's Sunday Forecast: Cooler, quiet finish to the weekend.

Temperatures this week will be close to or slightly below normal.
7 Weather 11pm 7_18
7 Weather 11pm 7_18
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BUFFALO, N.Y. (WKBW) — After a stormy start to the weekend, more tranquil weather pushes in for our Sunday. Look for partly sunny skies with areas of lingering wildfire smoke. High temperatures today will be comfortable and run slightly below normal in the mid 70s with light winds.

SUNDAY
MORNING: Clearing skies, lower 60s.
AFTERNOON: Partly sunny. mid 70s.

MONDAY
MORNING: Sun & Clouds, lower 60s.
AFTERNOON: Partly sunny. Near 80

TUESDAY
MORNING: Sun & Clouds, upper 60s.
AFTERNOON: Scattered showers and t-storms. Upper 70s.

WEDNESDAY
MORNING: Few showers, upper 60s.
AFTERNOON: Scattered showers. mid 70s.

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