Mary Beth's Sunday Forecast: Cooler, quiet finish to the weekend.

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — After a stormy start to the weekend, more tranquil weather pushes in for our Sunday. Look for partly sunny skies with areas of lingering wildfire smoke. High temperatures today will be comfortable and run slightly below normal in the mid 70s with light winds.

SUNDAY

MORNING: Clearing skies, lower 60s.

AFTERNOON: Partly sunny. mid 70s.

MONDAY

MORNING: Sun & Clouds, lower 60s.

AFTERNOON: Partly sunny. Near 80

TUESDAY

MORNING: Sun & Clouds, upper 60s.

AFTERNOON: Scattered showers and t-storms. Upper 70s.

WEDNESDAY

MORNING: Few showers, upper 60s.

AFTERNOON: Scattered showers. mid 70s.

