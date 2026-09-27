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Mary Beth's Sunday Evening Forecast: Few showers arriving tonight

Some of the moisture from the Nor-Easter is pushing into WNY tonight.
9_27 7 Weather PM
9_27 7 Weather PM
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BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Showers are expected tonight into early Monday as a slow moving Nor`easter grazes the area. Temperatures tonight will drop into the mid 50s by morning with patchy fog. Mostly cloudy Monday with a few sprinkles early

SUNDAY
EVENING: Scattered showers develop, mid 50s

MONDAY
MORNING: Patchy fog, sprinkles, mid 50s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 60s.

TUESDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 50s.
AFTERNOON: Sun and clouds, low 70s.

WEDNESDAY
MORNING: Partly cloudy, near 60
AFTERNOON: Sun and clouds, mid 70s.

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