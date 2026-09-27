Mary Beth's Sunday Evening Forecast: Few showers arriving tonight

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Showers are expected tonight into early Monday as a slow moving Nor`easter grazes the area. Temperatures tonight will drop into the mid 50s by morning with patchy fog. Mostly cloudy Monday with a few sprinkles early
SUNDAY
EVENING: Scattered showers develop, mid 50s
MONDAY
MORNING: Patchy fog, sprinkles, mid 50s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 60s.
TUESDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 50s.
AFTERNOON: Sun and clouds, low 70s.
WEDNESDAY
MORNING: Partly cloudy, near 60
AFTERNOON: Sun and clouds, mid 70s.