Mary Beth's Forecast: Areas of Dense Fog Developing Tonight

Mild and unsettled weather is in the works this week.
BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Areas of dense fog will develop overnight as dewpoint temperatures are rising close to the air temperature.. There may even be some freezing fog that could spell tricky travel in time for the Monday morning commute.

SUNDAY
EVENING : Areas of Fog, near 30.

MONDAY
MORNING: Areas of fog, near 30

AFTERNOON: Showers toward evening, near 40

TUESDAY

MORNING: Areas of fog, mid 20s.

AFTERNOON: Sun and clouds, mid 40s.

ASH WEDNESDAY

MORNING: Wintry mix, low 30s.

AFTERNOON: Periods of rain, upper 30s.

THURSDAY

MORNING: Partly sunny, near 30.
AFTERNOON: Sun and clouds, low 40s.

