Josh's Forecast: Winter Storm Warning through 7 p.m.

Winter Storm Warning until 7pm for Northern Erie, Niagara, Orleans, and Genesee Counties. 4 to 9" of snow expected.
Winter Storm Warning until 1am Friday for Southern Erie, Wyoming, Chautauqua, and Cattaraugus Counties. 3 to 8" of snow expected.
Another round of light snow will arrive Friday afternoon and continue through Saturday. Temperatures will drop again on Sunday and it will stay frigid through early next week.
THURSDAY
MORNING: Snow, 15.
AFTERNOON: Light snow, 15.
FRIDAY
MORNING: Mostly cloudy, near 10.
AFTERNOON: Snow, mid 20s.
SATURDAY
MORNING: Snow showers, near 20.
AFTERNOON: Snow showers, mid 30s.
SUNDAY
MORNING: Snow, near 10.
AFTERNOON: Snow, near 20.
MONDAY
MORNING: Snow, near 10.
AFTERNOON: Snow, 15.