Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Weather

Actions

Josh's Forecast: Wicked winds and developing lake effect snow into tonight

Expect frequent wind gusts of 40-50 mph into Thanksgiving Day in addition to heavy areas of lake snow
buffalo weather forecast
7 Weather 5pm update, Wednesday, November 26, 2025
Posted

Lake Effect Snow Warning 1am Thursday through 1am Saturday for Southern Erie, Wyoming, Chautauqua, and Cattaraugus Counties. Winds will gust near 50 miles per hour and snow totals will be in the 10 to 20 inch range by Saturday morning.

Winter Storm Watch for Allegany County 1pm Thursday to 1am Saturday.

Winter Weather Advisory from 7pm today through 7am Thursday for Niagara and Orleans Counties. Winds will gust near 55 miles per hour with 2 to 4 inches of snow.

WEDNESDAY
EVENING/NIGHT: Rain & snow to snow, windy, 30s

THURSDAY
MORNING: Windy with snow, near 30.
AFTERNOON: Windy with snow, mid 30s.

FRIDAY
MORNING: Windy with snow, mid 20s.
AFTERNOON: Windy with snow, low 30s.

SATURDAY
MORNING: Flurries, mid 20s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, low 30s.

SUNDAY
MORNING: Cloudy, near 30.
AFTERNOON: Rain and snow, upper 30s.

Today's Forecast is...

DAY
MORNING:
AFTERNOON:

DAY
MORNING:
AFTERNOON:

DAY
MORNING:
AFTERNOON:

DAY
MORNING:
AFTERNOON:

DAY
MORNING:
AFTERNOON:

Copyright 2025 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.
Storm Shield: Get severe weather alerts for your iOS and Android device

Mobile and Streaming Apps

Get severe weather alerts with Storm Shield App