Josh's Forecast: The cool crisp feel of fall is headed our way

Temperatures won't be getting out of the 60s to start the week
7 Weather 6pm update, Sunday, August 24, 2025
Posted

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — We enjoyed a seasonable, reasonable brand of warmth on Sunday. Tonight brings patchy clouds and starlight. Temperatures will drop back into the upper 50s and lower 60s thanks to the cold front that sparked some showers early in the day.

A much cooler regime awaits for the bulk of the week. But we badly needed more rain. Not much awaits any time soon.

MONDAY
MORNING: Partly cloudy, low 60s
AFTERNOON: Sct'd showers, a t-storm, lower 70s

TUESDAY
MORNING: Mostly cloudy, 60
AFTERNOON: Sct'd showers, upper 60s

WEDNESDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 50s
AFTERNOON: Mostly sunny, upper 60s

