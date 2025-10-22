Josh's Forecast: Shifting bands of heavy lake rain continue

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Areas of heavy lake effect rain are likely through the afternoon. A few embedded thunderstorms are possible as well.
The rain band will shift south tonight and heavy rain will settle over the Southern Tier.
Breezy and cool with more rain on Thursday. The steadier lake effect will be south of Buffalo.
WEDNESDAY
AFTERNOON: Rain, near 50.
EVENING: Rain, mid 40s
THURSDAY
MORNING: Rain showers, low 40s.
AFTERNOON: Sctd. showers, near 50.
FRIDAY
MORNING: Sctd. showers, upper 30s.
AFTERNOON: Sctd. showers, near 50.
SATURDAY
MORNING: Sctd. showers, upper 30s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, low 50s.
SUNDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 30s.
AFTERNOON: Partly sunny, low 50s.