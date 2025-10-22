Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Weather

Actions

Josh's Forecast: Shifting bands of heavy lake rain continue

Most of the bands settle south tonight. 1 to 3 inches of rain is possible in spots.
buffalo weather forecast
7 Weather Noon update, Wednesday, October 22, 2025
Posted

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Areas of heavy lake effect rain are likely through the afternoon. A few embedded thunderstorms are possible as well.

The rain band will shift south tonight and heavy rain will settle over the Southern Tier.

Breezy and cool with more rain on Thursday. The steadier lake effect will be south of Buffalo.

WEDNESDAY

AFTERNOON: Rain, near 50.

EVENING: Rain, mid 40s

THURSDAY

MORNING: Rain showers, low 40s.

AFTERNOON: Sctd. showers, near 50.

FRIDAY

MORNING: Sctd. showers, upper 30s.

AFTERNOON: Sctd. showers, near 50.

SATURDAY

MORNING: Sctd. showers, upper 30s.

AFTERNOON: Mostly cloudy, low 50s.

SUNDAY

MORNING: Partly cloudy, mid 30s.

AFTERNOON: Partly sunny, low 50s.

Copyright 2025 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Sign up for our Morning E-mail Newsletter to receive the latest headlines in your inbox.

Storm Shield: Get severe weather alerts for your iOS and Android device

Mobile and Streaming Apps

Get severe weather alerts with Storm Shield App