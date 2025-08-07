Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Josh's Forecast: More hazy sunshine this afternoon, but with slightly better air quality

Temperatures will be well into the 80s with increasing humidity levels
7 Weather Noon update, Thursday, August 7, 2025
BUFFALO, N.Y. (WKBW) — A warm and hazy Thursday for Western New York. Highs this afternoon will be in the low to mid 80s.

Another sunny and warm day on Friday with highs in the mid to upper 80s.

Highs climb to near 90 on Saturday, with low 90s on Sunday and Monday. The humidity will increase this weekend as well.

THURSDAY

AFTERNOON: Hazy sunshine, mid 80s.

EVENING/OVERNIGHT: Muggy, patchy fog, mid 60s late

FRIDAY

MORNING: Partly cloudy, mid 60s.

AFTERNOON: Mostly sunny, upper 80s.

SATURDAY

MORNING: Mainly clear, near 70.

AFTERNOON: Sunny, near 90.

SUNDAY

MORNING: Partly cloudy, low 70s.

AFTERNOON: Hot and humid, low 90s.

MONDAY

MORNING: Partly cloudy, low 70s.

AFTERNOON: Hot and humid, low 90s.

