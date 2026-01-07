Josh's Forecast: Gloomy into tonight with patchy fog

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Rather gloomy into this evening with a low overcast and patchy areas of fog.
On Thursday skies will clear in the afternoon and high temperatures will top out near 50 degrees.
WEDNESDAY
EVENING: Patchy fog, mid 30s
THURSDAY
MORNING: Mostly cloudy, low 30s.
AFTERNOON: Partly sunny, near 50.
FRIDAY
MORNING: Showers, near 40.
AFTERNOON: Windy, mid 50s.
SATURDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 30s.
AFTERNOON: Rain showers, mid 40s.
SUNDAY
MORNING: Snow showers, low 20s.
AFTERNOON: Snow showers, low 30s.