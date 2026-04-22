Aaron's Wednesday Weather: Mostly sunny this afternoon with highs in the 60s

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Mostly cloudy skies this morning, mostly sunny skies this afternoon. Temperatures will be back in the 60s. Dry weather sticks around on Thursday with rain returning late on Friday. Showers are likely on Saturday.
WEDNESDAY
MORNING: Mostly cloudy, low 50s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 60s.
THURSDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Mostly sunny, upper 60s.
FRIDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Late showers, near 60.
SATURDAY
MORNING: Showers, mid 40s.
AFTERNOON: Showers, mid 50s.
SUNDAY
MORNING: Mostly cloudy, near 40.
AFTERNOON: Partly cloudy, near 60.