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Aaron's Wednesday Forecast: Warm and humid with strong to severe storms

Damaging winds, large hail, flash flooding, and an isolated tornado possible today
Buffalo Wednesday Weather
7 Weather 5am Update, Wednesday, September 2
Posted

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Active weather today with showers and storms likely today. Some of the storms could be strong to severe. The main threat will be damaging winds and large hail, but an isolated tornado is possible as well.

WEDNESDAY
MORNING: Sctd. storms, near 70.
AFTERNOON: Storms, mid 80s.

THURSDAY
MORNING: Showers, near 70.
AFTERNOON: Showers, near 80.

FRIDAY
MORNING: Mostly cloudy, low 60s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 70s.

SATURDAY
MORNING: Partly cloudy, near 60.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 70s.

SUNDAY
MORNING: Mainly clear, mid 50s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 70s.

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