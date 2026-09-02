Aaron's Wednesday Forecast: Warm and humid with strong to severe storms

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Active weather today with showers and storms likely today. Some of the storms could be strong to severe. The main threat will be damaging winds and large hail, but an isolated tornado is possible as well.

WEDNESDAY

MORNING: Sctd. storms, near 70.

AFTERNOON: Storms, mid 80s.

THURSDAY

MORNING: Showers, near 70.

AFTERNOON: Showers, near 80.

FRIDAY

MORNING: Mostly cloudy, low 60s.

AFTERNOON: Mostly sunny, mid 70s.

SATURDAY

MORNING: Partly cloudy, near 60.

AFTERNOON: Mostly sunny, mid 70s.

SUNDAY

MORNING: Mainly clear, mid 50s.

AFTERNOON: Mostly sunny, mid 70s.

