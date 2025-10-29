Aaron's Wednesday Forecast: Sunny and pleasant with highs in the 50s

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — A frosty start to your Wednesday!

Mostly sunny and pleasant this afternoon with highs in the mid 50s. Clouds will increase with rain showers arriving tonight. Rain likely on Thursday with temperatures holding in the 40s.

It will be breezy and cool on Friday with scattered rain showers. The big story for Halloween will be the winds on Friday. Winds will gust near 40 miles per hour at times.

WEDNESDAY

MORNING: Mainly clear, low 30s.

AFTERNOON: Mostly sunny, mid 50s.

THURSDAY

MORNING: Rain showers, low 40s.

AFTERNOON: Rain, mid 40s.

FRIDAY

MORNING: Showers, low 40s.

AFTERNOON: Windy, mid 40s.

SATURDAY

MORNING: Mostly cloudy, near 40.

AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 40s.

SUNDAY

MORNING: Partly cloudy, mid 30s.

AFTERNOON: Partly sunny, upper 40s.

