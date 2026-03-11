Aaron's Wednesday Forecast: Strong winds with showers and thundershowers today

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Showers and thundershowers likely today. Winds will increase with gusts near 45 miles per hour this afternoon. Temperatures this afternoon will be in the 60s. Temperatures tumble on Thursday with highs in the mid 30s. A few flurries will fly Thursday morning.

WEDNESDAY

MORNING: Rain arrives, mid 40s.

AFTERNOON: Strong winds and rain, mid 60s.

THURSDAY

MORNING: Flurries, upper 20s.

AFTERNOON: Partly sunny, mid 30s.

FRIDAY

MORNING: Snow showers, mid 20s.

AFTERNOON: Rain and snow, near 40.

SATURDAY

MORNING: Mostly cloudy, mid 20s.

AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 30s.

SUNDAY

MORNING: Rain and snow, near 30.

AFTERNOON: Rain, near 50.

