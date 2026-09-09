Aaron's Wednesday Forecast: Showers and thundershowers likely today

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Showers and storms likely today. Some of the storms could be strong to severe with the main threat being damaging winds and heavy downpours. An isolated tornado is possible across the Southern Tier.
WEDNESDAY
MORNING: Rain arrives, low 70s.
AFTERNOON: Showers and storms, upper 70s.
THURSDAY
MORNING: Mostly cloudy, low 60s.
AFTERNOON: Partly sunny, mid 70s.
FRIDAY
MORNING: Partly cloudy, low 50s.
AFTERNOON: Mostly sunny, low 70s.
SATURDAY
MORNING: Partly cloudy, low 50s.
AFTERNOON: Sunny, near 80.
SUNDAY
MORNING: Showers, mid 60s.
AFTERNOON: Showers, mid 70s.