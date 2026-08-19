Aaron's Wednesday Forecast: Scattered showers and thundershowers today

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Mostly cloudy with showers and thundershowers today. The best chance for rain will be this morning. Isolated showers this afternoon with highs in the upper 70s. Dry weather returns for Thursday and Friday with highs near 80. The weather will be unsettled this weekend.

WEDNESDAY

MORNING: Rain likely, mid 60s.

AFTERNOON: Sctd. showers, upper 70s.

THURSDAY

MORNING: Partly cloudy, near 60.

AFTERNOON: Mostly sunny, upper 70s.

FRIDAY

MORNING: Partly cloudy, mid 50s.

AFTERNOON: Mostly sunny, near 80.

SATURDAY

MORNING: Mostly cloudy, low 60s.

AFTERNOON: Sctd. t-showers, low 80s.

SUNDAY

MORNING: Showers, near 60.

AFTERNOON: Rain showers, low 70s.

