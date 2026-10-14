Aaron's Wednesday Forecast: Scattered showers across WNY this morning

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — A few showers across Western New York this morning. It will be partly sunny this afternoon with highs in the low to mid 60s.

WEDNESDAY

MORNING: Few showers, near 60.

AFTERNOON: Partly sunny, mid 60s.

THURSDAY

MORNING: Partly cloudy, mid 40s.

AFTERNOON: Sun and clouds, near 60.

FRIDAY

MORNING: Rain showers, near 50.

AFTERNOON: Rain showers, near 60.

SATURDAY

MORNING: Flurries, mid 30s.

AFTERNOON: Partly sunny, upper 40s.

SUNDAY

MORNING: Partly cloudy, near 40.

AFTERNOON: Partly sunny, upper 50s.

