Aaron's Wednesday Forecast: Scattered showers across WNY this morning

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — A few showers across Western New York this morning. It will be partly sunny this afternoon with highs in the low to mid 60s.
WEDNESDAY
MORNING: Few showers, near 60.
AFTERNOON: Partly sunny, mid 60s.
THURSDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Sun and clouds, near 60.
FRIDAY
MORNING: Rain showers, near 50.
AFTERNOON: Rain showers, near 60.
SATURDAY
MORNING: Flurries, mid 30s.
AFTERNOON: Partly sunny, upper 40s.
SUNDAY
MORNING: Partly cloudy, near 40.
AFTERNOON: Partly sunny, upper 50s.