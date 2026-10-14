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Aaron's Wednesday Forecast: Scattered showers across WNY this morning

A few flurries could fly early Saturday
Buffalo Wednesday Weather
7 Weather 5am Update, Wednesday, October 14
Posted

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — A few showers across Western New York this morning. It will be partly sunny this afternoon with highs in the low to mid 60s.

WEDNESDAY
MORNING: Few showers, near 60.
AFTERNOON: Partly sunny, mid 60s.

THURSDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Sun and clouds, near 60.

FRIDAY
MORNING: Rain showers, near 50.
AFTERNOON: Rain showers, near 60.

SATURDAY
MORNING: Flurries, mid 30s.
AFTERNOON: Partly sunny, upper 40s.

SUNDAY
MORNING: Partly cloudy, near 40.
AFTERNOON: Partly sunny, upper 50s.

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