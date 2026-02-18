Aaron's Wednesday Forecast: Rain, fog, freezing rain, snow, and sleet today

Dense Fog Advisory until 7am for all of Western New York.
Winter Weather Advisory until 1am Thursday for Northern Erie, Niagara, Orleans, Genesee, and Wyoming Counties. Ice accumulations well north of Buffalo 0.25 to 0.50 inches.
WEDNESDAY
MORNING: Rain, mid 30s.
AFTERNOON: Freezing rain, low 30s.
THURSDAY
MORNING: Mostly cloudy, upper 20s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, low 40s.
FRIDAY
MORNING: Rain, mid 30s.
AFTERNOON: Rain to snow, low 40s.
SATURDAY
MORNING: Snow showers, near 30.
AFTERNOON: Snow showers, low 30s.
SUNDAY
MORNING: Snow showers, low 20s.
AFTERNOON: Snow showers, low 30s.