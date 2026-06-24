Aaron's Wednesday Forecast: Partly to mostly sunny with highs in the mid 70s

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Partly to mostly sunny skies with highs in the mid 70s this afternoon. Clouds increase with showers and thundershowers likely on Thursday. Dry weather returns on Friday with sunny skies expected for the weekend.
WEDNESDAY
MORNING: Mainly clear, upper 50s.
AFTERNOON: Partly sunny, mid 70s.
THURSDAY
MORNING: Sctd. showers, near 60.
AFTERNOON: Sctd. showers & t-storms, mid 70s.
FRIDAY
MORNING: Mostly cloudy, near 60.
AFTERNOON: Partly sunny, mid 70s.
SATURDAY
MORNING: Partly cloudy, near 60.
AFTERNOON: Sun and clouds, upper 70s.
SUNDAY
MORNING: Mainly clear, near 60.
AFTERNOON: Mostly sunny, near 80.