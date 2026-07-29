Aaron's Wednesday Forecast: Partly sunny with a few showers this afternoon

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — A few showers will pass through the area early this morning. Skies will be partly sunny this afternoon with a slight shower chance to the east. Mostly sunny skies forecast for Thursday and Friday with highs back near 80!
WEDNESDAY
MORNING: Few showers, mid 60s.
AFTERNOON: Partly sunny, upper 70s.
THURSDAY
MORNING: Partly cloudy, low 60s.
AFTERNOON: Mostly sunny, near 80.
FRIDAY
MORNING: Partly cloudy, near 60.
AFTERNOON: Sunny, low 80s.
SATURDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 60s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, low 80s.
SUNDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 60s.
AFTERNOON: Rain showers, upper 70s.