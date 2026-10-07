Aaron's Wednesday Forecast: Partly sunny, windy and warmer with highs near 70

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Windy and warmer today with highs near 70 degrees. A few showers and thundershowers will develop tonight.

Highs will be in the 60s for Thursday and Friday. Highs back in the 70s on Saturday with rain returning on Sunday.

WEDNESDAY

MORNING: Mainly clear, near 50.

AFTERNOON: Partly sunny, near 70.

THURSDAY

MORNING: Mostly cloudy, mid 50s.

AFTERNOON: Partly sunny, mid 60s.

FRIDAY

MORNING: Partly cloudy, low 40s.

AFTERNOON: Mostly sunny, mid 60s.

SATURDAY

MORNING: Partly cloudy, mid 40s.

AFTERNOON: Partly sunny, low 70s.

SUNDAY

MORNING: Showers arrive, mid 50s.

AFTERNOON: Showers, mid 60s.

