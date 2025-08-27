Aaron's Wednesday Forecast: Partly sunny and pleasant with highs near 70

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — A wonderful Wednesday forecast for Western New York.
It will be partly sunny and pleasant today with highs near 70.
Showers likely Thursday afternoon as the next front moves through the region.
WEDNESDAY
MORNING: Partly cloudy, low 50s.
AFTERNOON: Sun and clouds, near 70.
THURSDAY
MORNING: Mostly cloudy, low 50s.
AFTERNOON: Rain likely, near 70.
FRIDAY
MORNING: Mostly cloudy, upper 40s.
AFTERNOON: Partly sunny, low 60s.
SATURDAY
MORNING: Mainly clear, upper 40s.
AFTERNOON: Mostly sunny, upper 60s.
SUNDAY
MORNING: Mainly clear, mid 40s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 70s.