BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Mostly sunny skies today with highs in the low to mid 40s. Clouds increase with rain arriving on Thursday. Winds will be strong Thursday with gusts near 40 mph.

WEDNESDAY

MORNING: Mainly clear, mid 20s.

AFTERNOON: Mostly sunny, low 40s.

THURSDAY

MORNING: Cloudy, near 30.

AFTERNOON: Rain and strong winds, near 40.

FRIDAY

MORNING: Rain and snow, mid 30s.

AFTERNOON: Rain and snow, low 40s.

SATURDAY

MORNING: Rain showers, mid 30s.

AFTERNOON: Mostly cloudy, low 40s.

SUNDAY

MORNING: Mostly cloudy, mid 30s.

AFTERNOON: Late showers, near 50.

