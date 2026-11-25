BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Mostly sunny skies today with highs in the low to mid 40s. Clouds increase with rain arriving on Thursday. Winds will be strong Thursday with gusts near 40 mph.
WEDNESDAY
MORNING: Mainly clear, mid 20s.
AFTERNOON: Mostly sunny, low 40s.
THURSDAY
MORNING: Cloudy, near 30.
AFTERNOON: Rain and strong winds, near 40.
FRIDAY
MORNING: Rain and snow, mid 30s.
AFTERNOON: Rain and snow, low 40s.
SATURDAY
MORNING: Rain showers, mid 30s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, low 40s.
SUNDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 30s.
AFTERNOON: Late showers, near 50.