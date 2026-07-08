Local National Weather Sports Shop Scripps Watch Now
Weather

Actions

Aaron's Wednesday Forecast: Mostly sunny and warmer with highs in the 80s

An inland shower is possible this afternoon
Buffalo Wednesday Weather
7 Weather 5am Update, Wednesday, July 8
Posted

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — High pressure will bring a warm and sunny day to Western New York today. An inland shower is possible late this afternoon, but elsewhere it will be dry. Warm and muggy on Thursday with afternoon storms developing north of Buffalo.

WEDNESDAY
MORNING: Patchy fog, near 70.
AFTERNOON: Mostly sunny, 85.

THURSDAY
MORNING: Partly cloudy, upper 60s.
AFTERNOON: Isolated pm t-showers, mid 80s.

FRIDAY
MORNING: Sctd. showers, near 70.
AFTERNOON: Sctd. showers, near 80.

SATURDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 60s.
AFTERNOON: Mostly sunny, near 80.

SUNDAY
MORNING: Mainly clear, near 60.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 80s.

Storm Shield: Get severe weather alerts for your iOS and Android device

Mobile and Streaming Apps

Get severe weather alerts with Storm Shield App