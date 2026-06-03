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Aaron's Wednesday Forecast: Mostly sunny and milder with highs in the upper 70s

Next rain chance arrives on Saturday
Buffalo Wednesday Weather
7 Weather 5am Update, Wednesday, June 3
Posted

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Mostly sunny and warmer today with highs in the upper 70s. Dry weather will stick around through Friday. An area of low pressure will bring rain showers to the area on Saturday. Showers will continue through early Sunday.

WEDNESDAY
MORNING: Mainly clear, low 50s.
AFTERNOON: Mostly sunny, upper 70s.

THURSDAY
MORNING: Mainly clear, mid 50s.
AFTERNOON: Mostly sunny, near 80.

FRIDAY
MORNING: Partly cloudy, near 60.
AFTERNOON: Sun and clouds, near 80.

SATURDAY
MORNING: Sctd. showers, mid 60s.
AFTERNOON: Sctd. showers, mid 70s.

SUNDAY
MORNING: Showers, near 60.
AFTERNOON: Mostly cloudy, low 70s.

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