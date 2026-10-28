Aaron's Wednesday Forecast: Mostly sunny and mild with highs in the 60s

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Mostly cloudy skies to start your Wednesday. Skies will clear and it will be mostly sunny this afternoon with highs in the upper 60s. Breezy and warmer on Thursday with highs in the 70s. The record high on Thursday is 74 set in 1971.

WEDNESDAY

MORNING: Mostly cloudy, mid 40s.

AFTERNOON: Mostly sunny, upper 60s.

THURSDAY

MORNING: Partly cloudy, low 50s.

AFTERNOON: Breezy, low 70s.

FRIDAY

MORNING: Partly cloudy, mid 40s.

AFTERNOON: Sun and clouds, mid 50s.

SATURDAY

MORNING: Partly cloudy, mid 30s.

AFTERNOON: Partly sunny, near 60.

SUNDAY

MORNING: Partly cloudy, low 40s.

AFTERNOON: Partly sunny, mid 60s.

