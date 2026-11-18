BUFFALO, N.Y. (WKBW) — A few clouds this morning with mostly sunny skies this afternoon this afternoon. Highs today in the mid 50s. Highs near 60 Thursday and Friday with mid 60s this weekend.
WEDNESDAY
MORNING: Partly cloudy, low 40s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 50s.
THURSDAY
MORNING: Partly cloudy, near 40.
AFTERNOON: Mostly sunny, near 60.
FRIDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Mostly sunny near 60.
SATURDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 60s.
SUNDAY
MORNING: Partly cloudy, upper 40s.
AFTERNOON: Clouds increase, mid 60s.