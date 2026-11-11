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Aaron's Wednesday Forecast: Mostly cloudy skies with rain late in the day

Rain and snow Thursday through Saturday
Buffalo Wednesday Weather
7 Weather 5am Update, Wednesday, November 11
Posted
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BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Mostly cloudy skies with rain showers arriving late in the day, highs in the low to mid 50s. Rain will mix with snow across the Southern Tier on Thursday.

WEDNESDAY
MORNING: Mostly cloudy, near 40.
AFTERNOON: Mostly cloudy, low 50s.

THURSDAY
MORNING: Rain, near 40.
AFTERNOON: Rain and snow, low 40s.

FRIDAY
MORNING: Rain and snow, mid 30s.
AFTERNOON: Rain and snow, near 40.

SATURDAY
MORNING: Snow showers, low 30s.
AFTERNOON: Rain and snow, near 40.

SUNDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 30s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 40s.

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