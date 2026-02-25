Aaron's Wednesday Forecast: Mostly cloudy and breezy with snow showers

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Breezy with snow showers today. Winds will gust near 40 miles per hour with temperatures in the mid 30s.

WEDNESDAY

MORNING: Snow showers, near 30.

AFTERNOON: Snow showers, mid 30s.

THURSDAY

MORNING: Mostly cloudy, near 20.

AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 20s.

FRIDAY

MORNING: Partly cloudy, teens.

AFTERNOON: Sun and clouds, mid 40s.

SATURDAY

MORNING: Mostly cloudy, low 30s.

AFTERNOON: Mostly cloudy, low 40s.

SUNDAY

MORNING: Partly cloudy, near 20.

AFTERNOON: Snow showers, mid 20s.

