Aaron's Wednesday Forecast: Mostly cloudy and breezy with snow showers

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Breezy with snow showers today. Winds will gust near 40 miles per hour with temperatures in the mid 30s.
WEDNESDAY
MORNING: Snow showers, near 30.
AFTERNOON: Snow showers, mid 30s.
THURSDAY
MORNING: Mostly cloudy, near 20.
AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 20s.
FRIDAY
MORNING: Partly cloudy, teens.
AFTERNOON: Sun and clouds, mid 40s.
SATURDAY
MORNING: Mostly cloudy, low 30s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, low 40s.
SUNDAY
MORNING: Partly cloudy, near 20.
AFTERNOON: Snow showers, mid 20s.