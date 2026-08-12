Aaron's Wednesday Forecast: Clouds increase with afternoon t-showers developing

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Clouds will increase with showers and thundershowers developing this afternoon. Storm Prediction Center has all of WNY under a Marginal Risk for Severe Storms this afternoon.
WEDNESDAY
MORNING: Patchy fog, mid 60s.
AFTERNOON: Sctd. t-showers, near 80.
THURSDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 60s.
AFTERNOON: Partly sunny, near 80.
FRIDAY
MORNING: Partly cloudy, near 60.
AFTERNOON: Sun and clouds, low 80s.
SATURDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 60s.
AFTERNOON: Partly sunny, near 80.
SUNDAY
MORNING: Showers, mid 60s.
AFTERNOON: Showers, near 80.