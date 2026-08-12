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Aaron's Wednesday Forecast: Clouds increase with afternoon t-showers developing

Marginal risk for severe storms this afternoon
Buffalo Wednesday Weather
7 Weather 5am Update, Wednesday, August 12
Posted
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BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Clouds will increase with showers and thundershowers developing this afternoon. Storm Prediction Center has all of WNY under a Marginal Risk for Severe Storms this afternoon.

WEDNESDAY
MORNING: Patchy fog, mid 60s.
AFTERNOON: Sctd. t-showers, near 80.

THURSDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 60s.
AFTERNOON: Partly sunny, near 80.

FRIDAY
MORNING: Partly cloudy, near 60.
AFTERNOON: Sun and clouds, low 80s.

SATURDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 60s.
AFTERNOON: Partly sunny, near 80.

SUNDAY
MORNING: Showers, mid 60s.
AFTERNOON: Showers, near 80.

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