Aaron's Wednesday Forecast: Breezy, hot and humid with highs near 90 degrees

Extreme Heat Warning 12pm today through 8pm Friday for Niagara and Orleans Counties. The heat index will be in the 104 to 108 degree range.
Heat Advisory 12pm today through 8pm Friday for Erie, Genesee, Wyoming, Chautauqua, Cattaraugus, and Allegany Counties. The heat index will in the 95 to 99 degree range.
WEDNESDAY
MORNING: Partly cloudy, upper 70s.
AFTERNOON: Hot and humid, near 90.
THURSDAY
MORNING: Mainly clear, mid 70s.
AFTERNOON: Mostly sunny, near 90.
FRIDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 70s.
AFTERNOON: Isolated storms, upper 80s.
SATURDAY
MORNING: Partly cloudy, low 70s.
AFTERNOON: Sctd. storms, mid 80s.
SUNDAY
MORNING: Mostly cloudy, near 70.
AFTERNOON: Sctd. storms, low 80s.