Aaron's Wednesday Forecast: Becoming partly sunny with highs in the low 70s

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — A few showers to start our day. The showers will taper off and it will be partly sunny this afternoon. Clouds and winds will increase tonight with showers and thundershowers arriving. Winds will be strong on Thursday with gusts near 50 miles per hour.

WEDNESDAY

MORNING: Few showers, upper 50s.

AFTERNOON: Partly sunny, low 70s.

THURSDAY

MORNING: Sctd. showers, mid 60s.

AFTERNOON: Windy, near 70.

FRIDAY

MORNING: Mostly cloudy, mid 50s.

AFTERNOON: Isolated storms, near 70.

SATURDAY

MORNING: Partly sunny, mid 50s.

AFTERNOON: Mostly sunny, low 70s.

SUNDAY

MORNING: Partly cloudy, mid 50s.

AFTERNOON: Sun and clouds, low 70s.

