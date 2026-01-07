Aaron's Wednesday Forecast: A gloomy day with cloudy skies and temperatures in the 30s

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Rain and snow showers around the area early this morning. The wintry mix will taper off and skies will remain overcast today.
On Thursday skies will clear in the afternoon and high temperatures will top out near 50 degrees.
WEDNESDAY
MORNING: Wintry mix, low 30s.
AFTERNOON: Patchy fog, mid 30s.
THURSDAY
MORNING: Mostly cloudy, low 30s.
AFTERNOON: Partly sunny, near 50.
FRIDAY
MORNING: Showers, near 40.
AFTERNOON: Windy, mid 50s.
SATURDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 30s.
AFTERNOON: Rain showers, mid 40s.
SUNDAY
MORNING: Snow showers, low 20s.
AFTERNOON: Snow showers, low 30s.