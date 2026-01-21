Aaron's Wednesday Forecast: A general snow will arrive this afternoon

Winter Weather Advisory from 12pm today through 7am Thursday. 2 to 5 inches of snow will accumulate and winds will gust near 40 miles per hour.
An area of low pressure will bring a general snow to the area this afternoon. Winds will increase with gusts near 40 miles per hour. Temperatures today will get back to near the freezing mark. 2 to 5 inches of snow will accumulate by Thursday morning.
WEDNESDAY
MORNING: Cold, near 10.
AFTERNOON: Snow, near 30.
THURSDAY
MORNING: Snow showers, mid 20s.
AFTERNOON: Breezy, upper 20s.
FRIDAY
MORNING: Snow showers, near 10.
AFTERNOON: Cold, near 10.
SATURDAY
MORNING: Frigid, -2.
AFTERNOON: Mostly cloudy, near 10.
SUNDAY
MORNING: Snow showers, near 0.
AFTERNOON: Snow, near 10,