Aaron's Weather Forecast: Partly to mostly sunny with highs in the low 80s

Temperatures will warm up Friday and Saturday
BUFFALO, N.Y. (WKBW) — A pleasant Thursday forecast for Western New York.

Partly to mostly sunny with low humidity levels today. Highs this afternoon will be in the low to mid 80s.

On Friday it will be warmer with highs in the upper 80s.

Sunny and hot on Saturday with highs near 90. Showers and thundershowers return on Sunday.

THURSDAY
MORNING: Valley fog, mid 60s.
AFTERNOON: Partly sunny, low 80s.

FRIDAY
MORNING: Mainly clear, low 60s.
AFTERNOON: Mostly sunny, upper 80s.

SATURDAY
MORNING: Mainly clear, mid 60s.
AFTERNOON: Mostly sunny, near 90.

SUNDAY
MORNING: Mostly cloudy, near 70.
AFTERNOON: Sctd. t-storms, low 80s.

MONDAY
MORNING: Partly cloudy, upper 50s.
AFTERNOON: Partly sunny, upper 70s.

