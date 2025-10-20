Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Aaron's Weather Forecast: A soggy start to your Monday with rain likely

Breezy with clearing skies this afternoon
7 Weather 5am Update, Monday, October 20
BUFFALO, N.Y. (WKBW) — A soggy start to your Monday.

An area of low pressure will bring rain to the area this morning. Skies will clear out a bit this afternoon with temperatures in the mid to upper 50s.

It will be dry to start your Tuesday. Rain showers will return to the region Tuesday afternoon. Rain in the forecast through Friday.

MONDAY
MORNING: Rain showers, mid 50s.
AFTERNOON: Partly cloudy, upper 50s.

TUESDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Rain showers, mid 50s.

WEDNESDAY
MORNING: Showers, near 40.
AFTERNOON: Showers, upper 40s.

THURSDAY
MORNING: Mostly cloudy, near 40.
AFTERNOON: Showers, near 50.

FRIDAY
MORNING: Sctd. showers, near 40.
AFTERNOON: Sctd. showers, low 50s.

