Aaron's Tuesday Forecast: Warm and muggy with late showers and t-showers

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Heat and humidity will increase today with highs in the low to mid 80s. Sctd. showers and t-showers will develop later this afternoon. Warm and humid conditions will persist through Friday.
TUESDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 60s.
AFTERNOON: Sctd. t-showers, low 80s.
WEDNESDAY
MORNING: Showers, upper 60s.
AFTERNOON: Partly sunny, low 80s.
THURSDAY
MORNING: Showers, near 70.
AFTERNOON: Warm and humid, upper 80s.
FRIDAY
MORNING: Showers, near 70.
AFTERNOON: Showers, mid 80s.
SATURDAY
MORNING: Partly cloudy, near 60.
AFTERNOON: Mostly sunny, upper 70s.