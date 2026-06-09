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Aaron's Tuesday Forecast: Warm and muggy with late showers and t-showers

Warm and humid today through Friday
Buffalo Tuesday Weather
7 Weather 5am Update, Tuesday, June 9
Posted

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Heat and humidity will increase today with highs in the low to mid 80s. Sctd. showers and t-showers will develop later this afternoon. Warm and humid conditions will persist through Friday.

TUESDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 60s.
AFTERNOON: Sctd. t-showers, low 80s.

WEDNESDAY
MORNING: Showers, upper 60s.
AFTERNOON: Partly sunny, low 80s.

THURSDAY
MORNING: Showers, near 70.
AFTERNOON: Warm and humid, upper 80s.

FRIDAY
MORNING: Showers, near 70.
AFTERNOON: Showers, mid 80s.

SATURDAY
MORNING: Partly cloudy, near 60.
AFTERNOON: Mostly sunny, upper 70s.

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