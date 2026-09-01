Aaron's Tuesday Forecast: Warm and humid with an isolated thundershower

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Partly sunny, warm and humid today with highs in the low 80s. An isolated shower or t-shower is possible this afternoon. Wednesday the threat for severe storms is higher. The parameters are in place for severe storms on Wednesday with damaging winds the main threat. Large hail, flash flooding, and even an isolated tornado possible tomorrow.

TUESDAY

MORNING: Few showers, near 70.

AFTERNOON: Isolated t-showers, low 80s.

WEDNESDAY

MORNING: Sctd. showers, low 70s.

AFTERNOON: Storms, mid 80s.

THURSDAY

MORNING: Sctd. showers, low 70s.

AFTERNOON: Sctd. t-showers, near 80.

FRIDAY

MORNING: Partly cloudy, low 60s.

AFTERNOON: Partly sunny, upper 70s.

SATURDAY

MORNING: Partly cloudy, near 60.

AFTERNOON: Sun and clouds, mid 70s.

